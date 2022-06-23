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"بلومبرغ": قطر تتجه للضغط على أوروبا لتوقيع عقود طويلة الأجل للغاز

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نفط وغاز

"بلومبرغ": قطر تتجه للضغط على أوروبا لتوقيع عقود طويلة الأجل للغاز

في خطوة قد تزيد من صعوبة توجهات القارة العجوز لخفض الانبعاثات

دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادرها، أن قطر ستطالب أوروبا بتوقيع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال، ستمتد إلى 20 عاما.

وذلك في خطوة قد تزيد من صعوبة توجهات القارة الأوروبية لخفض الانبعاثات وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

جاء ذلك بعد أن وقعت ألمانيا اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لمدة 20 عاما، بهدف تنويع مصادرها ماقد يساهم في رفع مطالب قطر للتوقيع على عقود طويلة مماثلة.

ويصطدم توجه أوروبا بخفض اعتمادها على الغاز الروسي، بقلة الخيارات المتاحة الأخرى، بالإضافة إلى لجوء بعض الدول الأوروبية إلى الرجوع إلى خيارات غير صديقة للبيئة مثل الفحم لتوليد الطاقة.

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