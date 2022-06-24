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أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بفعل مخاوف تباطؤ الطلب وضبابية الإمداد

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بفعل مخاوف تباطؤ الطلب وضبابية الإمداد

بعد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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تحركت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في نطاق ضيق بعد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي دولار للبرميل، إذ وازنت السوق بين مخاوف تباطؤ الطلب جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والضبابية المحيطة بالإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.1%، إلى 110 دولارات للبرميل بحلول الساعة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.2%، إلى 104.46 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار انخفضت نحو 1.5% في الجلسة السابقة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

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وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، إن العقود الآجلة للخام عادت مرة أخرى إلى وضع تفضيل البيع بعد أن جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات بالولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات، إلى جانب تراجع في بيانات التصنيع في ألمانيا.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، ستصبح أسعار النفط الخام المرتفعة شديدة الحساسية لأي زيادة في مدخلات الإمداد"، مشيرا إلى تزايد الضغوط على "أوبك" لتعزيز الإنتاج.

وقالت مصادر إن "أوبك" والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط والتضخم.

وفي اجتماعها الأخير في الثاني من يونيو، اتفقت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميا في يوليو، أو 0.7% من الطلب العالمي، وبنفس المقدار في أغسطس، ارتفاعا من زيادة أولية 432 ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر.

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