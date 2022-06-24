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المستشار الألماني: مستعدون جيداً للتحدي الصعب المتعلق بوقف استيراد النفط من روسيا

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المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

المستشار الألماني: مستعدون جيداً للتحدي الصعب المتعلق بوقف استيراد النفط من روسيا

أكد أهمية تسريع الجهود لتقليص اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي

بروكسل - رويترز

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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروربي مستعد بشكل جيد للتحدي الصعب المتعلق بوقف استيراد النفط من روسيا.

وقال شولتس للصحافيين لدى وصوله بروكسل لحضور اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا تحتاج إلى جهود أكثر لتقليص اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة الأزمة الأخيرة.

وأضاف أن الدول الأروربية عملت على تعديل بنيتها التحتية بطريقة تمكنها من استيراد الغاز من دول أخرى أيضا.

وتابع: "هذا جهد نحتاج إلى الإسراع به أكثر الآن، وبالطبع هذا مرتبط بتحديات كبيرة، لكننا سنفعل وندعم بعضنا البعض".

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