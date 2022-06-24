.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تسعير خام دبي لشهر سبتمبر بخصم 0.05 دولار للبرميل عن "العماني"

  • الخط
براميل نفط
نفط وغاز

تسعير خام دبي لشهر سبتمبر بخصم 0.05 دولار للبرميل عن "العماني"

ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت دائرة شؤون النفط في دبي، اليوم الجمعة، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر سبتمبر/أيلول، بخصم 0.05 دولار للبرميل عن عقود خام عمان الآجلة.

وكانت أسعار النفط، ارتفعت بأكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم، مدعومة بشح المعروض، على الرغم من أن الخام يتجه إلى انخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3% إلى 111.47 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.29 دولار أو 1.2% إلى 105.56 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تعلن السيطرة الكاملة على إقليم لوغانسك روسيا تعلن السيطرة الكاملة على إقليم لوغانسك
اكتشف المزيد