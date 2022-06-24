نفط وغاز
تسعير خام دبي لشهر سبتمبر بخصم 0.05 دولار للبرميل عن "العماني"
ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل
قالت دائرة شؤون النفط في دبي، اليوم الجمعة، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر سبتمبر/أيلول، بخصم 0.05 دولار للبرميل عن عقود خام عمان الآجلة.
وكانت أسعار النفط، ارتفعت بأكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم، مدعومة بشح المعروض، على الرغم من أن الخام يتجه إلى انخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3% إلى 111.47 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.29 دولار أو 1.2% إلى 105.56 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".
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