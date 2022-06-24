مشاكل الطاقة تمنع إصدار تقارير الطاقة في أميركا!

أفادت إدارة معلومات الطاقة EIA في الولايات المتحدة، بأنها ستمتنع هذا الأسبوع عن إصدار التقرير الحكومي لبيانات الطاقة الذي يعتبر مرجعاً رئيسياً في صناعة النفط، وذلك بسبب أعطال تقنية في الأجهزة ناجمة عن مشاكل في إمدادات الكهرباء.

كما أرجأت الإدارة إصدار جميع التقارير باستثناء تقرير الغاز الطبيعي الأسبوعي.

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وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة تأخيرا في إصدار تقارير قطاعات الطاقة في العام 2013 مع إغلاق الحكومة الأميركية وقتذاك.

ويتوقع إصدار تحديث حول بيانات الطاقة يوم الاثنين المقبل.