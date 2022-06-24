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مصادر: "أوبك بلس" تتجه للالتزام بسياسة إنتاج النفط خلال أغسطس

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أوبك بلس
أوبك بلس
نفط وغاز

مصادر: "أوبك بلس" تتجه للالتزام بسياسة إنتاج النفط خلال أغسطس

مع ترقب تطورات سوق الخام

دبي - العربية.نت

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تتجه مجموعة "أوبك بلس" للالتزام بسياسة إنتاج النفط خلال أغسطس المقبل، مع ترقب تطورات سوق الخام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 5 مصادر في التحالف قولها إن "أوبك بلس" لن تقوم بتغيير خططها بشأن إنتاج النفط في اجتماع الشهر الجاري.

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وكانت المجموعة التي تضم دول "أوبك" ومنتجين آخرين خارجها، وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر يوليو، وبنفس الوتيرة في أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعه المقبل في 30 يونيو الجاري، للنظر في سياسة الإمدادات في أغسطس المقبل.

وكانت أسعار النفط، شهدت انخفاضا ملحوظا في الأيام الماضية، بفعل المخاوف المرتبطة باحتمالات ركود الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود.

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