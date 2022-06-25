أسعار النفط ترتفع 3% بآخر جلسات الأسبوع.. وبرنت فوق 113 دولاراً

ارتفع النفط أكثر من 3% بنهاية تعاملات الجمعة مدعوما بنقص المعروض، وسط استقرار أسبوعي في أسعار برنت وانخفاض محدود لأسعار نايمكس بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي مع استمرار مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.07 دولار أو 2.8% إلى 113.12 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.35 دولار أو 3.2% إلى 107.62 دولار للبرميل.

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وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، يوم الخميس، إن التزام البنك المركزي الأميركي بكبح جماح التضخم "غير مشروط"، مما زاد المخاوف بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة والتي ستلقي بظلالها على الأسواق المالية، وفق ما ذكرته رويترز.

واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوياته على الإطلاق عند حاجز 147 دولارا الذي بلغه عام 2008 مع تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم نقص الإمدادات في وقت يتعافى فيه الطلب من آثار جائحة "كوفيد-19".

وارتفعت أسعار الخام بفعل الإغلاق شبه الكامل للإنتاج في ليبيا عضو منظمة أوبك بسبب الاضطرابات. وقال وزير النفط الليبي، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجب عنه بيانات الإنتاج، مما يثير الشكوك بشأن الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي .

ويجتمع أعضاء منظمة أوبك وحلفاؤها في إطار ما يسمى بمجموعة أوبك+ في 30 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يتفقوا على الالتزام بخطة سابقة لتسريع وتيرة زيادات طفيفة في إنتاج النفط في يوليو/تموز وأغسطس/ آب، بدلا من ضخ المزيد من النفط.