زيتسوكر الألمانية تعتزم زيادة أسعارها والتحول للفحم بسبب نقص إمدادات الطاقة
لتعويض ارتفاع التكاليف وسط نقص إمدادات الغاز الروسية
قالت صحيفة "مانهايمر مورغن" الألمانية، اليوم السبت، إن شركة زيتسوكر لإنتاج السكر تعتزم زيادة الأسعار "بشكل كبير" لتعويض ارتفاع التكاليف، كما أنها تستعد للتحول إلى الفحم بعد تباطؤ إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا الغربية عقب الحرب الأوكرانية.
وقال الرئيس التنفيذي نيلز بوركسين في مقابلة مع الصحيفة، إن "تكاليف زراعة البنجر والطاقة آخذة في الارتفاع، وهذان قطاعان هامان من الإنتاج".
وأضاف بوركسين: "إذا لم تتم زيادة لأسعار فسيكون من الصعب تحقيق الشركة أي ربح".
وأشار إلى أن الشركة تعمل أيضا على زيادة المخزونات لاستخدامها في المصانع التي يمكنها أيضا استخدام الفحم لأنه ليس كل مصانع زيتسوكر مجهزة للعمل باستخدام مصادر طاقة أخرى إذا لم يكن هناك المزيد من الغاز.
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