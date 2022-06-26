شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد "فوراً" من استهلاك الطاقة

قال رؤساء شركات الطاقة الفرنسية العملاقة إنجي وإي.دي. إف وتوتال إنرجييس في صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية الفرنسية، اليوم الأحد، إنه لابد أن يحد المستهلكون والشركات من استهلاكهم للطاقة "فورا" من أجل أن يكونوا مستعدين بشكل أفضل هذا الشتاء للتصدي لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.

وأضافت هذه الشركات في رسالة مفتوحة "نحن بحاجة إلى العمل الجماعي لخفض استهلاكنا من أجل استعادة هامش المناورة"، بحسب وكالة "رويترز".

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ولفتت الشركات في رسالتها للانخفاضات الحادة في شحنات الغاز الروسي، وكذلك الإنتاج المحدود للكهرباء في أوروبا بسبب مشكلات الصيانة.

وقالوا "اتخاذ إجراءات في أقرب وقت هذا الصيف سيسمح لنا أن نكون أكثر استعدادا في بداية الشتاء المقبل، لا سيما للحفاظ على احتياطيات الغاز لدينا".