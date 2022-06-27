أوبك+ تقلص توقعاتها لفائض سوق النفط قبيل اجتماع مرتقب

أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز أن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط قلصت توقعاتها للفائض في سوق النفط للعام 2022 إلى مليون برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة.

وتم إعداد التقرير قبيل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ الذي من المقرر أن يعقد غدا الثلاثاء.

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنها ستعقد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، بحسب بيان للمنظمة.

ومن المتوقع أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعه في اليوم التالي في 30 يونيو الجاري.

كانت أوبك بلس قد وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر يوليو، وبنفس الوتيرة في أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الفائض العالمي في طاقة إنتاج الخام في مايو/أيار كان أقل من نصف متوسطه في نفس الشهر العام الماضي نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية انخفض 80% في الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك اعتبارا من مايو/أيار مقارنة بالعام السابق.

في حين تراجع الفائض من منظمة أوبك إلى 3.0 مليون برميل يوميا بحلول مايو 2022 من 5.4 مليون برميل يوميا قبل عام، وفق رويترز.