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احتياطي الخام الأميركي ينخفض لأدنى مستوى منذ أبريل 1986

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تراجع مخزونات النفط الأميركية
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

احتياطي الخام الأميركي ينخفض لأدنى مستوى منذ أبريل 1986

إلى 497.9 مليون برميل

هيوستون - رويترز

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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو/حزيران.

وبحسب البيانات، هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 1986.

وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف و6 ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.

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