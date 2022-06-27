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شلمبرجر الأميركية تنسحب من إقليم كردستان

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حقل نفط في كردستان (رويترز)
حقل نفط في كردستان
اقتصاد العراق

شلمبرجر الأميركية تنسحب من إقليم كردستان

التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، اليوم الاثنين، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وذكرت مصادر مسؤولة أن "شركة شلمبرجر الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعلنت في وقت سابق شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.

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