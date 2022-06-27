اقتصاد العراق
شلمبرجر الأميركية تنسحب من إقليم كردستان
التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية
أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، اليوم الاثنين، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.
وذكرت مصادر مسؤولة أن "شركة شلمبرجر الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".
مادة اعلانية
وأعلنت في وقت سابق شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.
اقرأ أيضاً
-
صفقة تعد الأكبر في هذه الدولة.. بيع أغلى منزل مقابل 111 مليون دولارانخفاض مبيعات المنازل الفاخرة في السوق الثانوية 58% في النصف الأول الأسواق العقارية
-
الليرة التركية تصعد 6% مقابل الدولار بعد قيود على الإقراضفي أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة أسواق المال
-
بنك المشرق في دبي يعين بنوكاً لطرح سندات دولاريةمن المستوى الأول شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية