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وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يناقشون خيارات خفض الطلب على الغاز

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نفط وغاز

وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يناقشون خيارات خفض الطلب على الغاز

الدول الأعضاء تستعد لمزيد من الصدمات مع تعثر إمدادات الغاز في يوليو المقبل

دبي - العربية.نت

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يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخيارات المتاحة لكيفية الحد بشكل مشترك لمكافحة تغير المناخ وخفض الطلب على الغاز.

ويكافح الاتحاد تحت وطأة تخفيضات الإمدادات الروسية فيما تستعد الدول الأعضاء لمزيد من الصدمات التي قد تزيد من تعثر إمدادات الغاز في يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها المفوضية الأوروبية العام الماضي للحصول على 40% من الطاقة من مصادر متجددة وخفض استهلاك الطاقة 9% مقابل المستويات المتوقعة بحلول عام 2030.

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