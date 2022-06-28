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مسؤولون: زعماء مجموعة السبع يتفقون على بحث تقييد أسعار الطاقة الروسية

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
نفط وغاز

مسؤولون: زعماء مجموعة السبع يتفقون على بحث تقييد أسعار الطاقة الروسية

بما يشمل تحديد حد أقصى محتمل لأسعار النفط والغاز

جارمش-بارتنكيرشن (ألمانيا) – رويترز

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قال مسؤولون في مجموعة السبع اليوم الثلاثاء، إن زعماء المجموعة اتفقوا على بحث تحديد حد أقصى محتمل لأسعار النفط والغاز الروسيين، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وذكرت وثيقة للمجموعة اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيبحث مع شركاء دوليين سبلا لتقييد أسعار الطاقة، بما في ذلك بحث جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الواردات.

وقال مسؤول إن ذلك يعني كلا من النفط والغاز.

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