.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تمنح شركة بي.بي حقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية

  • الخط
منصة غاز
منصة غاز بحرية
اقتصاد مصر

مصر تمنح شركة بي.بي حقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية

الواقعة في غرب البحر المتوسط

القاهرة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة بي.بي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إنها فازت بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية المصرية الواقعة في غرب البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن مساحة منطقة الامتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل تبلغ نحو 2600 كيلومتر مربع وتقع على عمق يتراوح ما بين 500 و2000 متر.

وتمتلك بي.بي 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المولدات ملاذ الليبيين لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المولدات ملاذ الليبيين لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء
اكتشف المزيد