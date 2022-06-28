مصر تمنح شركة بي.بي حقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية

قالت شركة بي.بي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إنها فازت بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية المصرية الواقعة في غرب البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن مساحة منطقة الامتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل تبلغ نحو 2600 كيلومتر مربع وتقع على عمق يتراوح ما بين 500 و2000 متر.

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وتمتلك بي.بي 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.