اقتصاد مصر
مصر تمنح شركة بي.بي حقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية
الواقعة في غرب البحر المتوسط
قالت شركة بي.بي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إنها فازت بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية المصرية الواقعة في غرب البحر المتوسط.
وأضاف البيان أن مساحة منطقة الامتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل تبلغ نحو 2600 كيلومتر مربع وتقع على عمق يتراوح ما بين 500 و2000 متر.
مادة اعلانية
وتمتلك بي.بي 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.
اقرأ أيضاً
-
مجموعة الـ7 تتجه لإقرار 5 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي العالمينصفها من الولايات المتحدة اقتصاد
-
أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث.. برنت قرب 117 دولاراً للبرميلمع القلق بشأن الإمدادات قبل اجتماع "أوبك بلس" في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد المعروض طاقة
-
"نزاهة" تحقق مع 171 متهماً وتوقف موظفين في عدة وزاراتعبر 4672 جولة رقابية خلال شهر ذي القعدة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية