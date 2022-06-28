أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث.. برنت قرب 117 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد المعروض، والضغوط المتزايدة على إمدادات النفط قبيل اجتماع "أوبك بلس" هذا الأسبوع، علما أن أسعار النفط ارتفعت نحو 50% منذ بداية هذا العام.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 دولار للبرميل، أو 1.7%، إلى 116.99 دولار للبرميل بعد زيادة بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة.

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وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 دولار للبرميل، أو 1.6%، إلى 111.36 دولار للبرميل، ليضيف إلى مكاسب بنسبة 1.8% حققها في الجلسة السابقة.

يشار إلى أن "أوبك بلس"، وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر يوليو، وبالوتيرة نفسها خلال أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط، صعدت دولارين للبرميل أمس الإثنين، حيث أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7%، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8%، إلى 109.57 دولار للبرميل.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن إنتاج بلاده من النفط قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاق "أوبك بلس" البالغ 3.168 مليون برميل يوميا.

وأكد المزروعي أن الالتزام قائم بهذا السقف حتى نهاية الاتفاقية.