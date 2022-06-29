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إسبانيا تستأنف تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب

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خط غاز مناسبة
أنابيب لنقل الغاز (تعبيرية)
اقتصاد المغرب

إسبانيا تستأنف تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب

الشركة المصدرة تقول إن هذا الغاز ليس من أصل جزائري

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من شركة إيناجاس التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا الأربعاء أن الغاز الطبيعي بدأ يتدفق من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط أنابيب كان قد توقف عن الضخ في نوفمبر، بحسب وكالة "رويترز".

وقررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب يمر بالمغرب المجاور، ما أوقف تقريباً كل إمدادات المغرب من الغاز.

وفي أبريل، حذرت الجزائر مدريد من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد أن أكدت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا وجود خطط لضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا في الاتجاه العكسي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب.

وقال متحدث باسم إيناجاس اليوم الأربعاء: "عملية التصديق تضمن أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري".

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