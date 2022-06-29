إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 10.7 مليون برميل يومياً في يونيو
بزيادة 5%
ذكرت صحيفة "كومرسانت" اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع بنحو 5% في يونيو/حزيران إلى 1.46 مليون طن يوميا، أو ما يعادل 10.7 مليون برميل يوميا، نقلاً عن رويترز.
وكانت وثيقة لمجموعة أوبك+ اطلعت عليها رويترز وتنقل عن مصادر ثانوية، أظهرت ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو/أيار من 9.159 مليون في أبريل/نيسان.
وتراجع الإنتاج الإجمالي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم بما في ذلك روسيا، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، بواقع 2.695 مليون برميل عن المستويات المستهدفة في مايو/أيار بعد أن كان أقل بواقع 2.595 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.
وواصلت أوبك+ الإنتاج أقل من حصصها. وبلغ معدل الالتزام العام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها 256% في مايو/أيار، ارتفاعا من 220% في الشهر السابق.
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