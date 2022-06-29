شل تحذر: الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط منخفضة للغاية

قال الرئيس التنفيذي لشركة شل، بن فان بيردن، إن حالة عدم اليقين في أسواق النفط والغاز قد تستمر لبعض الوقت، موضحا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تعتبر منخفضة للغاية، فيما أن الطلب على النفط والغاز ما زال يتعافى.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

مادة اعلانية

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس، تغيرا طفيفا إلى 117.9 دولار للبرميل.

ويحل أجل عقود أغسطس غدا الخميس، فيما ارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتا، أي 0.2% إلى 114.06 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 4.0%، إلى 112.2 دولار للبرميل.

وتبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك بلس" التي تضم حلفاء مثل روسيا، اجتماعات تستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال محللون إنه من المستبعد حدوث تغيير كبير هذا الشهر في سياسات الإنتاج.

وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.