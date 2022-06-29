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مخزونات النفط الأميركية تتراجع 3.8 مليون برميل في أسبوع

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

مخزونات النفط الأميركية تتراجع 3.8 مليون برميل في أسبوع

زيادة في مخزون الوقود

نيويورك - رويترز

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قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون الوقود.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، فيما ارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة بلغت حوالي 2.6 مليون برميل.

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وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية للمخزونات البترولية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وتغطي الأسبوعين الماضيين معا، بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في برامج الكمبيوتر.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أعلنت في وقت سابق، تأجيل إصدار بعض البيانات المقرر صدورها في الأسبوع الذي بدأ في 20 يونيو الجاري.

وأوضحت وقتها، أن قرار تأجيل إصدار البيانات يأتي نتيجة مشاكل في الأنظمة، مشيرة إلى أن خبراء الإدارة يعملون على إيجاد حلول لاستعادة الأنظمة المتأثرة.

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