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ارتفاع في توقعات متوسط أسعار النفط في العامين 2022 و2023

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

ارتفاع في توقعات متوسط أسعار النفط في العامين 2022 و2023

استطلاع رويترز: متوسط سعر خام برنت متوقع عند 106.82 دولار للبرميل في 2022

دبي - العربية.نت

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أظهر استطلاع لوكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 103 دولارات للبرميل في 2022 ونحو 92 دولاراً في 2023، وهو ما يمثل زيادة عن التوقعات السابقة التي كانت عند 98 دولاراً للبرميل هذا العام و87 دولاراً للبرميل في 2023.

أما في ما يتعلق بخام برنت فتوقع الاستطلاع أن يبلغ نحو 107 دولارات للبرميل هذا العام و 95.75 دولار للبرميل في 2023.

وتمثل هذه التوقعات بالنسبة لخام برنت زيادة عن تلك التي سبقتها، والتي كانت عند 101.9 دولار للبرميل هذا العام ونحو 92 دولاراً للبرميل العام المقبل.

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