إنتاج السعودية النفطي سيرتفع إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس
فيما سيصل إنتاج الإمارات إلى 3.18 مليون برميل يومياً
من المنتظر أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس.
وسيصل إنتاج الإمارات النفطي في أغسطس إلى 3.18 مليون برميل يومياً.
وتنتج السعودية حاليا حوالي 10.5 مليون برميل يوميا وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما بين 12.0 مليونا و12.5 مليون برميل يوميا.
وتنتج الإمارات حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا ولديها طاقة إنتاجية قدرها 3.4 مليون برميل يوميا وتعمل على زيادتها إلى أربعة ملايين برميل يوميا.
وفي سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" إن مجموعة أوبك+ لم تتخذ أي قرارات حول سياسة إنتاج النفط لما بعد أغسطس، فيما تم الاتفاق على الالتزام بالرفع المزمع للإنتاج في أغسطس.
ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن أوبك+ ستعقد اجتماعها التالي في الثالث من أغسطس.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الدول الأعضاء في أوبك+ قررت زيادة إنتاج النفط في أغسطس بواقع 648 ألف برميل يوميا.
وأضاف نوفاك أن قرار الالتزام بخطة إنتاج النفط في أغسطس ستضمن توازن السوق.
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