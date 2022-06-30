"أوبك+" يجتمع وسط توقعات بتثبيت إنتاج النفط

يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ لليوم الثاني والأخير من اجتماعاتهم اليوم الخميس في الوقت الذي تقول فيه مصادر إنه من غير المرجح أن تقرر المجموعة عما قريب ضخ المزيد من النفط في السوق‭‭ ‬.

وفي آخر اجتماعات لها في أوائل يونيو/حزيران، قررت أوبك+ زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وذلك مقارنة بخطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا على مدى ثلاثة أشهر.

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تتألف مجموعة أوبك+ من الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاء لها مثل روسيا.

ورحبت واشنطن بقرار المنتجين في يونيو/حزيران لزيادة الإنتاج للمساعدة في خفض أسعار النفط.

وسجلت الأسعار العالمية أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط والذي تطلق عليه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وقد تراجعت الأسعار منذ أن وصلت إلى ذرواتها في مارس/آذار هذا العام، لكنها ارتفعت فوق 115 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بسبب شح المعروض والقلق من ضعف قدرة أوبك على زيادة الإنتاج.

وقال خمسة مندوبين على الأقل لدى أوبك+ إن اجتماع هذا الأسبوع سيركز على تثبيت سياسات الإنتاج في أغسطس/آب ولن يناقش سياسة سبتمبر/أيلول.

فيما قال مندوبان آخران إن مسألة الإنتاج بعد أغسطس/آب قد تطرح، لكن لم يتضح ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها.

ومن المقرر أن يبدأ وزراء أوبك+ من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مباحثاتهم اليوم الخميس من الساعة 1100 بتوقيت غرينتش ثم يُعقد اجتماع شامل للمجموعة عبر الإنترنت.