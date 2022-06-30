وزير الاقتصاد الألماني: المشكلة الفنية بخط غاز نورد ستريم 1 "ذريعة روسية"

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن المشكلة الفنية التي أبلغت عنها روسيا في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ما هي إلا ذريعة لخفض إمدادات الغاز.

وأضاف هابيك في حدث نظمته صحيفة سويدويتشه الألمانية: "نحن في خضم خلاف تجاري مع بوتين يتعلق بالغاز وهذا الخلاف لن يتوقف حتى لو اضطررنا لانتظار قدوم التوربينات من كندا" في إشارة إلى مكون من خط الأنابيب تم إرساله للصيانة.

مادة اعلانية

وقد يتم وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يحمل الغاز من روسيا إلى أوروبا أسفل بحر البلطيق، بسبب المشكلة التي ألقت موسكو باللوم فيها على العقوبات الغربية.

وأضاف هابيك "الجميع متفقون، بمن فيهم الفنيون الروس، على أن نورد ستريم 1 يمكنه حاليا ضخ 100% من الغاز. لكن هناك ذريعة فنية (تسوقها روسيا)".