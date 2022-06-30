.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الاقتصاد الألماني: المشكلة الفنية بخط غاز نورد ستريم 1 "ذريعة روسية"

  • الخط
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا
نفط وغاز

وزير الاقتصاد الألماني: المشكلة الفنية بخط غاز نورد ستريم 1 "ذريعة روسية"

نحن في خضم خلاف تجاري مع بوتين يتعلق بالغاز

برلين – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن المشكلة الفنية التي أبلغت عنها روسيا في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ما هي إلا ذريعة لخفض إمدادات الغاز.

وأضاف هابيك في حدث نظمته صحيفة سويدويتشه الألمانية: "نحن في خضم خلاف تجاري مع بوتين يتعلق بالغاز وهذا الخلاف لن يتوقف حتى لو اضطررنا لانتظار قدوم التوربينات من كندا" في إشارة إلى مكون من خط الأنابيب تم إرساله للصيانة.

وقد يتم وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يحمل الغاز من روسيا إلى أوروبا أسفل بحر البلطيق، بسبب المشكلة التي ألقت موسكو باللوم فيها على العقوبات الغربية.

"أوبك+" تجتمع وسط توقعات بتثبيت إنتاج النفط طاقة أوبك بلس "أوبك+" تجتمع وسط توقعات بتثبيت إنتاج النفط

وأضاف هابيك "الجميع متفقون، بمن فيهم الفنيون الروس، على أن نورد ستريم 1 يمكنه حاليا ضخ 100% من الغاز. لكن هناك ذريعة فنية (تسوقها روسيا)".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل أستاذ جامعي ونجاة زوجته على يد طالب مفصول يهز كردستان العراق مقتل أستاذ جامعي ونجاة زوجته على يد طالب مفصول يهز كردستان العراق
اكتشف المزيد