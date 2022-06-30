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وكالة: نوفاك يقول إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيدفع الأسعار للارتفاع

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ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك
اقتصاد روسيا

وكالة: نوفاك يقول إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيدفع الأسعار للارتفاع

بعد اتفاق زعماء مجموعة السبع على دراسة جدوى وضع حدود مؤقتة لأسعار الوقود الروسي

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الخميس إن محاولات وضع سقف لسعر النفط الروسي قد تؤدي إلى "خلل" في السوق وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وتأتي تعليقاته بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء على دراسة "جدوى وضع حدود مؤقتة لأسعار واردات" الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط، وتكليف الوزراء بتقييم الاقتراح على وجه السرعة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الخميس إن ألمانيا وحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي تتوخى الحذر بشأن هذه المقترحات التي تتضمن فرض حظر على نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سعر معين.

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