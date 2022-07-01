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مؤسسة النفط في ليبيا تعلن القوة القاهرة في ميناءين وحقل نفطي

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مؤسسة النفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
نفط وغاز

مؤسسة النفط في ليبيا تعلن القوة القاهرة في ميناءين وحقل نفطي

فيما لا تزال القوة القاهرة سارية في ميناءي البريقة والزويتينة

طرابلس - رويترز

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان الخميس حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.

وأضاف البيان أن القوة القاهرة لا تزال سارية في ميناءي البريقة والزويتينة.

وذكر البيان أن إنتاج النفط انخفض انخفاضا حادا، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 آلاف برميل يوميا بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عن معدلات الإنتاج في "الظروف الطبيعية".

وقال البيان إن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 16 مليار دينار ليبي (3.32 مليار دولار).

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت يوم الاثنين إنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت خلال 72 ساعة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالمواني النفطية في الخليج.

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