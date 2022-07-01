نفط وغاز
مؤسسة النفط في ليبيا تعلن القوة القاهرة في ميناءين وحقل نفطي
فيما لا تزال القوة القاهرة سارية في ميناءي البريقة والزويتينة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان الخميس حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.
وأضاف البيان أن القوة القاهرة لا تزال سارية في ميناءي البريقة والزويتينة.
مادة اعلانية
وذكر البيان أن إنتاج النفط انخفض انخفاضا حادا، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 آلاف برميل يوميا بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عن معدلات الإنتاج في "الظروف الطبيعية".
وقال البيان إن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 16 مليار دينار ليبي (3.32 مليار دولار).
كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت يوم الاثنين إنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت خلال 72 ساعة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالمواني النفطية في الخليج.
اقرأ أيضاً
-
ليبيا: مؤسسة النفط تبحث إعلان حالة القوة القاهرة بخليج سرتخلال الـ 72 ساعة المقبلة طاقة
-
ليبيا تؤكد زيادة إنتاجها من النفط إلى 700 ألف برميل يومياًبعد إعلانها أن الإنتاج يتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل طاقة
-
إنتاج النفط في ليبيا شبه متوقف.. موانئ وحقول البلاد معطلة وسط الصراع السياسيالإنتاج تراجع من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 100 ألف فقط طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية