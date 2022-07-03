إيرادات الجزائر من النفط والغاز تقفز 70% في 5 أشهر

قال مسؤول في شركة سوناطراك الجزائرية، إن إيرادات البلاد من النفط والغاز، زادت بنسبة 70% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2022.

وأضاف أن الإيرادات بلغت 21.5 مليار دولار منذ يناير وحتى نهاية مايو الماضيين، مقارنة مع 12.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت "رويترز".

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وكانت مداخيل "سوناطراك"، ارتفعت بنسبة 70% في عام 2021، مقارنةً بالسنة السابقة، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها من النفط ومشتقاته.

وتمكنت الشركة من تحقيق صادرات نفطية بقيمة تفوق 34.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 20 مليار دولار في عام 2020، بينما بلغت المداخيل من السوق المحلية 2.5 مليار دولار.