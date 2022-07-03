.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيرادات الجزائر من النفط والغاز تقفز 70% في 5 أشهر

  • الخط
حقل نفط الجزائر
حقل نفط في الجزائر
نفط وغاز

إيرادات الجزائر من النفط والغاز تقفز 70% في 5 أشهر

بلغت 21.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول في شركة سوناطراك الجزائرية، إن إيرادات البلاد من النفط والغاز، زادت بنسبة 70% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2022.

وأضاف أن الإيرادات بلغت 21.5 مليار دولار منذ يناير وحتى نهاية مايو الماضيين، مقارنة مع 12.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت مداخيل "سوناطراك"، ارتفعت بنسبة 70% في عام 2021، مقارنةً بالسنة السابقة، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها من النفط ومشتقاته.

وتمكنت الشركة من تحقيق صادرات نفطية بقيمة تفوق 34.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 20 مليار دولار في عام 2020، بينما بلغت المداخيل من السوق المحلية 2.5 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تحظر المعاملات التجارية بالنقد الأجنبي.. لماذا؟ طالبان تحظر المعاملات التجارية بالنقد الأجنبي.. لماذا؟
اكتشف المزيد