رئيس الوزراء العراقي: محطة ميسان ستقلل الاعتماد على الغاز المستورد

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن التطور النوعي في محطة ميسان الاستثمارية سيساعد بتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء محطّة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسعة تشغيلية تبلغ 750 ميغاواط".

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وأكد الكاظمي في كلمة له، أن "هذه المحطة تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية في كل محافظاتنا، وإن محافظة ميسان ستكون هي المستفيد الأول"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "التطور النوعي في هذه المحطة سيساعد في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، إذ إنها تعمل على الغاز المنتج محلياً، وسترفد الشبكة الوطنية بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية".

الجدير بالذكر أن محطّة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركَّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ستضيف 750 ميغاواط إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركّبة، وهي تستخدم تقنيات حديثة تقلّل من هدر الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وتعمل المحطة على الغاز الطبيعي من حقلي الحلفاية وبزركان وكلاهما في محافظة ميسان، وتقع في ناحية الكحلاء جنوبي مدينة العمارة بمحافظة ميسان.