مخاوف ألمانيا تتزايد من استمرار روسيا تعليق إمدادات الغاز.. حذرت من هذا السيناريو

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن على ألمانيا مواجهة احتمال أن تستمر روسيا في تعليق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ما بعد فترة إغلاق الصيانة المقررة هذا الشهر.

وأضاف هابيك لصحيفة دي تسايت الأسبوعية في مقابلة عبر الإنترنت السبت: "تشهدون سياقا يمكن أن يؤدي إلى هذا السيناريو".

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وتابع وزير الاقتصاد الألماني: "ربما يكون هذا منطقيا (بهدف) الإبقاء على ارتفاع الأسعار إجمالا وأسعار الطاقة في ألمانيا (خصوصا)، والقضاء على الوحدة والتضامن في البلاد.. لا يمكن لأي عاقل أن يستبعد ذلك في هذه المرحلة"، حسبما نقلت "رويترز".

ومن المقرر إغلاق خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورا ببحر البلطيق، للصيانة السنوية بين 11 و21 يوليو الجاري.

وكان رئيس الوكالة المعنية بتنظيم الطاقة في ألمانيا، دعا المواطنين إلى توفير الطاقة والاستعداد لفصل الشتاء، عندما يزيد الاستخدام، خوفا من قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي.

وحث رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات، كلاوس مولر، أصحاب المنازل والشقق على فحص الغلايات والمبردات التي تعمل بالغاز وتعديلها لزيادة كفاءتها.

وقال مولر لمجموعة "فونكه" الإعلامية، وهي ناشر صحف ومجلات ألمانية، إن "الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 15%"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.