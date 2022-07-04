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شركات الطاقة الألمانية تطالب بمزيد من الدعم الحكومي لتخطي أزمة الغاز

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نفط وغاز

شركات الطاقة الألمانية تطالب بمزيد من الدعم الحكومي لتخطي أزمة الغاز

وكالة تنظيم الطاقة: 15 مليار يورو ليس مبلغاً كافياً لسد الاحتياجات

دبي - العربية.نت

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حذر رئيس الوكالة المعنية بتنظيم الطاقة في ألمانيا، كلاوس مولر، من أن المبلغ الذي قدمته الحكومة والبالغ 15 مليار يورو، قد لا يكون كافيا لشراء الغاز لملء المخازن بحلول فصل الشتاء.

علما أن الحكومة تسعى لملء مخازنها إلى 80% و90% بحلول أكتوبر ونوفمبر على التوالي، من المستويات الحالية البالغة 61%، في خطوة لسد احتياجاتها من الطاقة استجابة لتضاؤل الإمدادات من روسيا.

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وكان مولر دعا المواطنين، السبت الماضي، إلى توفير الطاقة والاستعداد لفصل الشتاء، عندما يزيد الاستخدام، خوفا من قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي.

وحث أصحاب المنازل والشقق على فحص الغلايات والمبردات التي تعمل بالغاز وتعديلها لزيادة كفاءتها.

وقال مولر لمجموعة "فونكه" الإعلامية، وهي ناشر صحف ومجلات ألمانية، إن "الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 15%"، وفق وكالة أسوشيتد برس.

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