العراق: شركات نفط عالمية تؤكد عدم التقدم لمشاريع بكردستان

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن شركات شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون أكدت عدم التقديم على مشاريع جديدة في إقليم كردستان وذلك امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية.

أضافت الوزارة في بيان أن الشركات الثلاث في طور "تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة"، مؤكدة بموجب ذلك التعهد أنها لا تملك كيانا تجاريا أو شركات أخرى تعمل في الإقليم، وفق رويترز.

مادة اعلانية

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وذكرت مصادر مسؤولة أن شركة "شلمبرجر" الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي".

كما أعلنت في وقت سابق شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.