العراق: شركات نفط عالمية تؤكد عدم التقدم لمشاريع بكردستان
تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة لثلاث شركات نفطية في إقليم كردستان
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن شركات شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون أكدت عدم التقديم على مشاريع جديدة في إقليم كردستان وذلك امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية.
أضافت الوزارة في بيان أن الشركات الثلاث في طور "تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة"، مؤكدة بموجب ذلك التعهد أنها لا تملك كيانا تجاريا أو شركات أخرى تعمل في الإقليم، وفق رويترز.
والأسبوع الماضي، أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.
وذكرت مصادر مسؤولة أن شركة "شلمبرجر" الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي".
كما أعلنت في وقت سابق شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.
-
الملك سلمان: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعارتضمن الأمر الملكي تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي اقتصاد
-
أكبر اقتصاد أوروبي يواجه أزمة "تاريخية" بارتفاع تكلفة المعيشةالمستشار الألماني: يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور اقتصاد
-
قطاع الطاقة يعطي دفعة للأسهم الأوروبية ومخاوف الركود تقيد المكاسبأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5% أسواق المال