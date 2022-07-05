أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. برنت قرب مستوى 115 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، حيث غطت مخاوف الإمدادات المدفوعة بتراجع إنتاج "أوبك" واضطرابات في ليبيا وعقوبات ضد روسيا على القلق حيال ركود عالمي يخفض الطلب على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، أكثر من دولار إلى 114.68 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي، 3 دولارات إلى 111.43 دولار للبرميل.

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وكانت عقود خام برنت، أنهت جلسة التداول، أمس الإثنين، مرتفعة 1.87 دولار، أو 1.68%، لتسجل عند التسوية 113.5 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت أكثر من دولار في التعاملات المبكرة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.23 دولار، أو 2.06%، لتغلق عند 110.66 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة أثناء عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح لـ"رويترز"، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تحقق هدفها لزيادة الإنتاج في يونيو.

وفي‭ ‬ليبيا العضو بمنظمة أوبك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان مؤخرا حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي، مشيرة إلى أن إنتاج النفط انخفض بمقدار 865 ألف برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، تضرر إنتاج الإكوادور، وهي عضو آخر في "أوبك"، جراء اضطرابات، بينما قد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع.