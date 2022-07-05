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أكبر مصدّر للنفط في أفريقيا: الوقت غير مناسب الآن لإلغاء دعم الوقود

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نفط - نيجيريا
منشأة نفط في نيجيريا
نفط وغاز

أكبر مصدّر للنفط في أفريقيا: الوقت غير مناسب الآن لإلغاء دعم الوقود

نيجيريا تستورد كل حاجاتها من الوقو بسبب النقص في طاقة التكرير

لندن - رويترز

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قال وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، إن الوقت غير مناسب الآن لإلغاء دعم الوقود الباهظ التكلفة في نيجيريا، مشيرا إلى أن دولا كثيرة أخرى تستحدث إجراءات لمساعدة مواطنيها في التغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.

وتعد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، لكنها ما زالت تجد نفسها مضطرة لاستيراد كل حاجاتها من الوقود تقريبا بسبب نقص في طاقة التكرير.

وكانت قد ألغت في وقت سابق هذا العام خططا لإنهاء دعم الوقود، وهو تحرك أثار قلق صندوق النقد الدولي.
وتعاني نيجيريا نقصا متقطعا في الوقود، ورفعت توقعاتها لعجز الميزانية مرتين هذا العام وزادت الاقتراض لتغطية تكلفة الدعم.

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وإنتاج البلاد من المواد البترولية أقل أيضا من مستهدفات الحكومة، حيث خسرت مليار دولار في إيرادات مفقودة بسبب هجمات لسرقة النفط الخام في الربع الأول من هذا العام، بحسب الهيئة المنظمة للقطاع.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال محمد، إن قانونا جديدا للصناعة يخصص أموالا للمجتمعات المنتجة للنفط سيوقف تلك الهجمات وألقى باللوم على سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ في خنق الاستثمار في القطاع.

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