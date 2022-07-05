الكرملين: لا أوامر رئاسية حالياً لتحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال للروبل

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أوامر رئاسية حالياً لتحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال للروبل.

كانت شركة غازبروم الروسية، قد قطعت الإمدادات عن بعض الدول الأوروبية لرفضها سداد مدفوعات الغاز الروسي (المورد عبر شبكة الأنابيب) بالروبل، في إطار مخطط جديد وضعه الكرملين ردا على العقوبات الغربية.

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خفضت روسيا تدفقات الغاز إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء مرافق التخزين بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة وتدفئة المنازل في الشتاء.

ألقت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة باللوم على مشكلة فنية في خفض تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وهو خط أنابيب يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.

قالت الشركة إن المعدات التي تم تجديدها في كندا عالقة هناك بسبب العقوبات الغربية المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.