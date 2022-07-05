السعودية
رويترز: السعودية ترفع سعر بيع نفطها لآسيا بمستوى شبه قياسي
بعلاوة 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي
رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لمشترين آسيويين في أغسطس ليقترب من مستويات قياسية، وسط قلة الإمدادات وقوة الطلب.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل أغسطس زاد 2.80 دولار للبرميل مقارنة بأسعار يوليو، بعلاوة 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وقرب علاوة مرتفعة قياسية في مايو بلغت 9.35 دولار للبرميل.
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ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس.
وتنتج السعودية حاليا حوالي 10.5 مليون برميل يومياً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما بين 12.0 مليون و12.5 مليون برميل يومياً.
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