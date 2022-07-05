.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وكالة الطاقة: إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تهبط 40% هذا العام

  • الخط
واردات أوروبا من الغاز الروسي (صورة تعبيرية-رويترز)
واردات أوروبا من الغاز الروسي (صورة تعبيرية-رويترز)
غاز روسيا

وكالة الطاقة: إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تهبط 40% هذا العام

مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 40% خلال العام الحالي، مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى.

ورجحت الوكالة تباطؤ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث القادمة، في ظل التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على الاستهلاك والتهديد بمزيد من التخفيضات في الإمدادات الروسية.

وقالت الوكالة إن الاستهلاك العالمي للغاز قد يتراجع 0.5% هذا العام، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"عمل كريه" قد تقدم عليه بلجيكا.. ما علاقته بإيران؟ "عمل كريه" قد تقدم عليه بلجيكا.. ما علاقته بإيران؟
اكتشف المزيد