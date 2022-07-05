وكالة الطاقة: إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تهبط 40% هذا العام

توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 40% خلال العام الحالي، مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى.

ورجحت الوكالة تباطؤ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث القادمة، في ظل التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على الاستهلاك والتهديد بمزيد من التخفيضات في الإمدادات الروسية.

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وقالت الوكالة إن الاستهلاك العالمي للغاز قد يتراجع 0.5% هذا العام، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.