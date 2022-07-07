ارتفاع مخزونات النفط الأميركي 3.8 مليون برميل في أسبوع

أفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو الجاري.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي، إن مخزونات البنزين تراجعت 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما هبط مخزون نواتج التقطير 635 ألف برميل.

مادة اعلانية

وجاء صدور بيانات المخزونات بعد يوم واحد من الموعد الأسبوعي المعتاد، بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة الاثنين الماضي احتفالا بعيد الاستقلال.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في وقت لاحق اليوم الخميس، البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.2 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط، انخفضت عند تسوية تعاملات الأربعاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر 2% عند 100.69 دولار للبرميل، فيما هبط خام نايمكس الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 1% مسجلًا 98.53 دولار.