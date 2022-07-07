النفط يتماسك عند 100 دولار بعد خسائر فادحة.. صراع بين مخاوف العرض والركود

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين، حيث عاد المستثمرون للتركيز على نقص المعروض حتى مع استمرار المخاوف من ركود عالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.1% إلى 100.83 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.2٪ إلى 98.74 دولار للبرميل.

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قال وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في ING: "تستمر مخاوف الركود في النمو، ومن الواضح أن ذلك يثير بعض المخاوف بشأن توقعات الطلب".

وأضاف: "مع ذلك، يجب أن تعني الأساسيات الداعمة أن المزيد من الانخفاض محدود نسبياً".

وأشار باترسون إلى أن "المحادثات النووية الإيرانية الأخيرة لا يبدو أنها حققت الكثير"، بعد أن شددت واشنطن العقوبات على إيران يوم الأربعاء، وضغطت على طهران في سعيها لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

تراجعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، حيث ثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وضرب الطلب على السلع.

وأغلق برنت وغرب تكساس الوسيط تداولات أمس الأربعاء عند أدنى مستوى منذ 11 أبريل. وجاءت الانخفاضات في أعقاب تراجع كبير يوم الثلاثاء عندما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8٪ بينما انخفض خام برنت بنسبة 9٪، وهو انخفاض قدره 10 دولارات (ثالث أكبر انخفاض منذ أن بدأ التداول في العام 1988).

قال فريدون فيشاركي من شركة إف جي إي للاستشارات: "إذا لم يكن الركود المتوقع حاداً، فيجب أن يظل سعر النفط الخام في نطاق 100 دولار للبرميل خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة".

يراقب التجار احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين (CPC)، الذي أمرته محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يوماً. وكانت الصادرات في خطوط CPC، التي تتعامل مع حوالي 1٪ من إمدادات النفط العالمية، تتدفق حتى صباح الأربعاء.