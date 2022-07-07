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سوناطراك الجزائرية وإنجي الفرنسية توقعان عقدا جديدا لشراء الغاز

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شركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية
نفط وغاز

سوناطراك الجزائرية وإنجي الفرنسية توقعان عقدا جديدا لشراء الغاز

لمواكبة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية

الجزائر – رويترز

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قالت شركة الطاقة الجزائرية الحكومية سوناطراك اليوم الخميس إنها وقعت عقدا مدته ثلاثة أعوام مع شركة إنجي الفرنسية لتوريد الغاز بسعر جديد.

وتراجع الجزائر أسعار الغاز لجميع عملائها لمواكبة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

كان مسؤول في شركة سوناطراك الجزائرية، قد قال إن إيرادات البلاد من النفط والغاز، زادت بنسبة 70% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2022.

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وأضاف أن الإيرادات بلغت 21.5 مليار دولار منذ يناير وحتى نهاية مايو الماضيين، مقارنة مع 12.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت مداخيل "سوناطراك"، ارتفعت بنسبة 70% في عام 2021، مقارنةً بالسنة السابقة، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها من النفط ومشتقاته.

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