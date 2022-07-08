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الكويت ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أغسطس

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اقتصاد الكويت

الكويت ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أغسطس

فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان

سنغافورة - رويترز

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أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.

وحددت البلاد سعر خام التصدير الكويتي عند 7.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 6.15 دولار للبرميل في يوليو.

كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز 3.5 دولار إلى 10.75 دولار للبرميل فوق عمان/دبي.

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