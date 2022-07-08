في خطوة تصعيدية جديدة.. روسيا تخطط للاستيلاء على "سخالين-1" للنفط والغاز

قال نائب بارز في البرلمان الروسي، إن موسكو ستستولي على مشروع "سخالين-1" للنفط والغاز، الذي تشترك فيه شركات إكسون موبيل وسوديكو اليابانية وفيديش الهندية، وذلك بعد أسبوع من استيلائها على مشروع "سخالين-2" المجاور.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، بافيل زافالني، أنها كانت بوضوح الخطوة التالية.

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غير أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال للصحافيين إن البلاد لم تتخذ قرارا بعد بشأن "سخالين-1".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الأسبوع الماضي بفرض السيطرة الكاملة على مشروع "سخالين-2" للنفط والغاز، في خطوة من شأنها أن تطرد شركة شيل ومستثمرين يابانيين.

وقال النائب زافالني في إفادة صحافية الخميس، عبر الإنترنت: "اضطررنا لاتخاذ قرار بشأن نقل (سخالين-2) من النظام القائم على (اتفاقية تقاسم الإنتاج) إلى إدارة روسيا في ظل العقوبات، ومن الواضح أن الشيء نفسه سيحدث مع (سخالين-1)".

وأضاف: "حين تُفرض عقوبات وحين تعجز الشركات عن القيام بدور نشط في مشروع، فهذا يعرضنا لمخاطر مختلفة ويدفعنا لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قال في وقت سابق، إن إنتاج النفط من مشروع "سخالين-1" انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميا فقط من 220 ألف برميل يوميا بسبب العقوبات.