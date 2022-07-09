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ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

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طاقة تكرير النفط تهبط في أميركا
حقل نفط في أميركا
نفط وغاز

ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

زاد منصتين اثنتين ليصل إلى 597 منصة في الأسبوع المنتهي بـ8 يوليو

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات لشركة "بيكرهيوز"، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في أميركا خلال الأسبوع الجاري، بينما ظلت منصات الغاز الطبيعي كما هي دون تغيير.

ووفقا للبيانات، زاد عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار منصتين اثنتين ليصل إلى 597 منصة في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو 2022.

وأشارت بيانات "بيكرهيوز"، إلى أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بقي ثابتا دون تغيير بالمقارنة مع الأسبوع السابق عند 153 منصة.

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وكانت الحكومة الأميركية، أعلنت في أبريل الماضي، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفيدرالية مع فرض شروط جديدة بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.

وبعيد توليه السلطة في يناير 2021 ، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.

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