فرنسا: قطع الغاز الروسي السيناريو الأكثر ترجيحاً

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن على أوروبا الاستعداد لوقف شحنات الغاز الروسي بالكامل، رداً على العقوبات المفروضة على الكرملين والدعم الأوروبي لأوكرانيا.

صرح لومير في مؤتمر اقتصادي في إيكس أون بروفانس، جنوب فرنسا، اليوم الأحد، قائلاً: "دعونا نعد أنفسنا لقطع كامل للغاز الروسي.. هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً اليوم".

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وأشار وزير المالية إلى أن فرنسا يجب أن تكون "حذرة للغاية في استهلاكها للطاقة، وتكوين مخزونات الغاز، وتقليل الروتين الذي يبطئ تطوير الطاقات المتجددة، فضلاً عن تسريع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة".

وأضاف أنه يجب على الدولة أيضاً أن تضع خططاً لتقليص استخدام الطاقة، لضمان تجنيب الشركات أضراراً لا يمكن إصلاحها.

وقال لومير إن الحكومة "تحاول القيام بكل ما هو مطلوب لتجنب نقص الطاقة.. وبسبب أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا، قد نضطر إلى مواجهة أوقات صعبة، مما يعني أننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين".