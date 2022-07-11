كازاخستان تكسب معركة ضد روسيا.. محكمة ألغت قرار حظر صادرات نفطها

ألغت محكمة روسية، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بحظر لمدة 30 يوماً يطال تفريغ شحنات النفط من كازاخستان، وهو ما يمثل مصدر توتر بين البلدين.

في الأسبوع الماضي، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، المسؤولين بإيجاد طرق لتصدير النفط تتجاوز روسيا، في خطوة تهدد بتعميق التوترات التي نشأت بين الجارتين بشأن أوكرانيا.

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جاء الأمر بعد أن أمرت محكمة روسية بفرض حظر لمدة 30 يوماً على التفريغ من خط الأنابيب البالغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلاً) من حقول النفط الكازاخستانية إلى محطة نوفوروسيسك، بدعوى وجود انتهاكات بيئية.

وشهدت كازاخستان بالفعل انقطاعات ملحوظة في صادراتها من الخام عبر خط الأنابيب الذي يفرغ في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، في الأشهر التي أعقبت إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير.

وأثارت التوقفات تكهنات بأن الكرملين ربما يعاقب حليفته في آسيا الوسطى، بسبب موقفها المحايد من أزمة أوكرانيا.

لكن اليوم الاثنين، استبدلت محكمة في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا أمر التعليق لمدة 30 يوماً بغرامة قدرها 200 ألف روبل (3250 دولاراً)، بحسب ما قاله اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين الذي يدير خط الأنابيب.

وقال الكونسورتيوم، إن التوقف لمدة 30 يوماً سيؤدي إلى "عواقب لا رجعة فيها على عملية الإنتاج".

في حديثه في المنتدى الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضي في سان بطرسبرغ، حيث كان يشارك المنصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثار الرئيس توكاييف الدهشة من خلال وصف الكيانات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا بأنها "شبه دول"، وقال إن كازاخستان لن تعترف بها.