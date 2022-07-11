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مخاوف الركود والوباء تعاود الضغط على أسعار النفط

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

مخاوف الركود والوباء تعاود الضغط على أسعار النفط

وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا

ملبورن - رويترز

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هبطت أسعار النفط بنحو دولار واحد اليوم الاثنين، في تعاملات متقلبة، بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيد-19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتاً أو 0.8% إلى 106.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1%، إلى 103.75 دولار للبرميل.

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كانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.

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