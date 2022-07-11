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روسيا تقض مضجع الأوروبيين.. لماذا أثارت صيانة أكبر شريان للغاز كل هذا القلق؟

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خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 (رويترز)
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 (رويترز)
غاز روسيا

روسيا تقض مضجع الأوروبيين.. لماذا أثارت صيانة أكبر شريان للغاز كل هذا القلق؟

بدء إغلاق خط "نورد ستريم 1" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

لندن، فرانكفورت - رويترز

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بدأت اليوم الاثنين، عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع توقع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

ينقل خط أنابيب "نورد ستريم 1" نحو 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا، تحت بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 الى 21 يوليو.

خفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنيرجي الألمانية في كندا.

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وقالت كندا مطلع الأسبوع، إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها، لكنها قالت أيضاً إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية، مما يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء، وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر "نورد ستريم 1" إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلاً إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر وأن لا أحد "يخترع" أي إصلاحات.

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