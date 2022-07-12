أميركا تكشف عن بيع نفط من الاحتياطي الاستراتيجي إلى 14 شركة

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، عن حصول 14 شركة على عقود، في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في إطار مساعي إدارة الرئيس جو بايدن، لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت إدارة بايدن، قالت في أواخر مارس الماضي، إنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

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وذكرت وزارة الطاقة في بيان أصدرته الإثنين، أن شيفرون وإكسون موبيل وشل، ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر.

وفي أحدث بيع، جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالي 39 مليون برميل.

وعلى الرغم من هذا السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية، فإن العقوبات الغربية على روسيا، أحد أكبر مصدًري النفط في العالم، بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، ساعدت في إبقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتشكل الأسعار المرتفعة خطرا على أقران بايدن الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر، بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين كليهما.