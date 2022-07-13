ألمانيا تؤكد التوقف عن شراء النفط والفحم الروسيين قريباً

قال نائب وزير المالية الألماني يورج كوكيز، إن بلاده ستتوقف تماما عن شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 ديسمبر، فيما يمثل تحولا كبيرا في مصدر إمدادات الطاقة في ألمانيا.

وأكد كوكيز في منتدى سيدني للطاقة، الذي تشارك في استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية: "سنتوقف عن شراء الفحم الروسي في غضون أسابيع قليلة".

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وأوضح أن الفحم الروسي كان يشكل في السابق 40% من مزيج الفحم الألماني، بينما يشكل النفط الروسي 40% من مزيج البلاد النفطي.

وأضاف كوكيز أن ألمانيا تعمل بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز، لكنه أكد أنه بينما يمكن للولايات المتحدة وقطر معا توفير حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز في شكل مسال لأوروبا، فإن ذلك يترك فجوة كبيرة.