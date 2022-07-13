العراق يبحث مع "توتال" استثمار ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية، باتريك بويانيه استثمار ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن "وزير النفط أكد المضى قدماً في تنفيذ مجموعة العقود النفطية التي أبرمتها وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية"، لافتة إلى أن "ذلك جاء خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية، باتريك بويانيه في العاصمة الفرنسية باريس".

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وذكر وزير النفط بحسب البيان أن "هذا اللقاء قد جاء لمتابعة التقدم الفني والإداري للعقود الأربعة ضمن الاتفاق، ومنها متابعة عقد استثمار غاز حقل أرطاوي بعد التوقيع على عقد التصاميم لمجمع أرطاوي المركزي بين شركة غاز الجنوب وشركة KBR بالتعاون مع توتال"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار إلى "بحث مشروع نقل ماء البحر لأهميته في إدامة وزيادة إنتاج الحقول النفطية في جنوب العراق، فضلاً عن بحث تطوير حقل أرطاوي وآليات تنفيذ مشروع استثمار 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويانيه: "الوقوف إلى جانب العراق لتحقيق أهدافه التنموية في تطوير قطاع الطاقة والنفط"، مشدداً على أن "العراق يّعد احد أهم البلدان الواعدة في استقطاب الاستثمارات العالمية لتنفيذ المشاريع في هذا الإطار وأن توتال ملتزمة بالشراكة مع الحكومة العراقية لحرصها على التعاطي معنا بشفافية، وتحقيق مبادى الثقة المتبادلة وبما يخدم المصالح المشتركة".

يذكر أن وزارة النفط قد أبرمت مع توتال مجموعة عقود تعد الأضخم في تاريخ الصناعة النفطية المحلية من حيث حجم الاستثمارات التي يتم رصدها من قبل الشركة العالمية ووزارة النفط.