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توتال: فرنسا تتطلع لاستيراد الوقود والديزل من أبوظبي

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شركة توتال الفرنسية
شركة توتال الفرنسية
نفط وغاز

توتال: فرنسا تتطلع لاستيراد الوقود والديزل من أبوظبي

لفصل الشتاء المقبل

باريس - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويان، إن فرنسا تجري محادثات مع أبوظبي بشأن استيراد الوقود والديزل لفصل الشتاء المقبل.

وأضاف بويان مخاطبا مجلس الشيوخ الفرنسي أن ذلك يأتي ردا على الصراع الروسي الأوكراني الذي أثر على إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا.

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